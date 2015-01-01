На стадионе ОрелГАУ пройдет зарядка для всех желающих

День здоровья в пока еще действующем аграрном университете решили отметить зарядкой на свежем воздухе. Сообщение об акции появилось в социальных сетях. В понедельник в 17 часов всех желающих приглашают на стадион университета по адресу Генерала Родина, 69.

Кстати, стадион аграрного университета помимо стандартных футбольного поля и беговой дорожки имеет довольно внушительную линейку различных тренажеров. В городе число таких площадок можно пересчитать по пальцам одной руки, а осенью их стало еще меньше — демонтировали и увезли в неизвестном направлении тренажеры со стадиона ОГУ на Наугорском шоссе.

Между тем, площадка аграрного вуза довольно популярна у местных жителей — там могут тренироваться как совсем малыши, так и пенсионеры. В качестве отягощений в большинстве тренажеров используется вес самого занимающегося. Кроме того, на площадке собираются любителя воркаута или как они сами себя называют турникмены — ребята занимаются на брусьях и на турниках и довольно доброжелательно относятся к новичкам. Приходите — скучно не будет!