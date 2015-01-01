На стадионе ОрелГАУ пройдет зарядка для всех желающих

День здоровья в пока еще действующем аграрном университете решили отметить зарядкой на свежем воздухе. Сообщение об акции появилось в социальных сетях. В понедельник в 17 часов всех желающих приглашают на стадион университета по адресу Генерала Родина, 69.

Кстати, стадион аграрного университета помимо стандартных футбольного поля и беговой дорожки имеет довольно внушительную линейку различных тренажеров. В городе число таких площадок можно пересчитать по пальцам одной руки, а осенью их стало еще меньше — демонтировали и увезли в неизвестном направлении тренажеры со стадиона ОГУ на Наугорском шоссе.

Между тем, площадка аграрного вуза довольно популярна у местных жителей — там могут тренироваться как совсем малыши, так и пенсионеры. В качестве отягощений в большинстве тренажеров используется вес самого занимающегося. Кроме того, на площадке собираются любителя воркаута или как они сами себя называют турникмены — ребята занимаются на брусьях и на турниках и довольно доброжелательно относятся к новичкам. Приходите — скучно не будет!

 

8 сентября в Орле отметят День танкиста
В Орловской области женщина-полицейский выстрелила в ногу пьяному злоумышленнику
Орловец задержал злоумышленника, вырвавшего сумочку из рук женщины
Опубликовано 07 Апр 2017 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"