На станции Лужки-Орловские задержали гражданина с наркотиками

Житель Орла, гражданин 1983 года рождения, был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Орел на территории парка отстоя поездов и доставлен в помещение здания вокзала станции Лужки-Орловские.

В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят сверток из фольги, внутри которого находится полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светло-голубого цвета.

Исследования показали, что содержимое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 0,55 грамма.

Со слов мужчины, наркотическое средство он нашел возле общественного туалета недалеко от здания железнодорожной станции.

-В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст.228 УК РФ. По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере ему грозит лишение свободы на срок до трех лет либо штраф, — сообщила старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орел, капитан внутренней службы Инна Козлова.

 

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Опубликовано 25 Сен 2017 в 18:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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