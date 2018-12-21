На станции Орел стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции вместе Дедом Морозом и Снегурочкой провели рейд на станции Цон в местах несанкционированного прохода через ж/д пути. Взрослых и детей поздравили с наступающим Новым годом, разъяснили правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, после чего им вручили памятки по безопасности на железной дороге и сладкие сувениры.

А сегодня акция продолжилась в электропоезде «Орел-Малоархангельск». Взрослых и детей поздравили с наступающим Новым годом и раздали им памятки по безопасности на железной дороге, а также новогодние календари.