21 декабря 2018



На станции Орел стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции вместе Дедом Морозом и Снегурочкой провели рейд на станции Цон в местах несанкционированного прохода через ж/д пути. Взрослых и детей поздравили с наступающим Новым годом, разъяснили правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, после чего им вручили памятки по безопасности на железной дороге и сладкие сувениры.

А сегодня акция продолжилась в электропоезде «Орел-Малоархангельск». Взрослых и детей поздравили с наступающим Новым годом и раздали им памятки по безопасности на железной дороге, а также новогодние календари.

 

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Опубликовано 21 Дек 2018 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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