На станции Орел задержали гражданина с наркотиками
Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина 1989 года рождения.
В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили и изъяли сверток из изоленты черного цвета, внутри которого был прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.
Исследование показало, что содержимое является производными наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 0,42 грамма.
Со слов молодого человека, наркотическое средство он обнаружил около гаражей, расположенных за домом №4 по ул. Светофорной в г. Орле. Наркотики он решил оставить для личного употребления без цели сбыта.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, информирует линейный отдел МВД России на станции Орел.
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