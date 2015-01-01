На станции Орел задержали гражданина с наркотиками

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина 1989 года рождения.

В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили и изъяли сверток из изоленты черного цвета, внутри которого был прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Исследование показало, что содержимое является производными наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 0,42 грамма.

Со слов молодого человека, наркотическое средство он обнаружил около гаражей, расположенных за домом №4 по ул. Светофорной в г. Орле. Наркотики он решил оставить для личного употребления без цели сбыта.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, информирует линейный отдел МВД России на станции Орел.