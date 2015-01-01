На строительство орловского многопрофильного медцентра поступит еще 200 млн федеральных субсидий

На строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы поступит 200 млн рублей федеральных субсидий.

Распоряжение о распределении субсидий на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии в размере 2,3 млрд рублей распределены между бюджетами семи субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств при строительстве (реконструкции) объектов государственной собственности субъектов Федерации и муниципальной собственности. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Всего в 2017 году на завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы предусмотрено порядка 350 млн рублей (с учетом федеральных субсидий), в том числе более 100 млн рублей заложено в областном бюджете, сообщает пресс-служба губернатора.