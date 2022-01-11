11 января 2022



На стройплощадку новой школы привезли второй кран

В областной столице продолжается возведение крупнейшей городской школы на 1 125 учебных мест. Работа ведётся в рамках национального проекта «Образование». Все новогодние праздники на стройплощадке кипели работы. Их результат виден невооруженным глазом. Так, полностью завершено перекрытие технического и первого этажей. Процесс уже поднялся на следующий, второй этаж, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Сейчас бригады продолжают устанавливать опоры, поддерживающие опалубку. Параллельно ведётся кирпичная кладка внутренних перегородок и внешних стен. Погода в этом не мешает», — пояснил начальник «Управления капитального строительства Орла» Дмитрий Кузнецов.

Сегодня на стройке работают более 80 человек и восемь единиц спецтехники. На объект доставлен второй башенный кран, который вскоре станет хорошим подспорьем для увеличения темпов строительства школы на ул. Зеленина. Также на площадку продолжают прибывать необходимые стройматериалы.

Напомним, согласно проекту, основное здание образовательного учреждения площадью 27 тыс. кв.м будет состоять из двух корпусов — для начального и старшего звеньев. В каждом из них расположится по спортивному залу. Предусмотрены вместительная столовая на 600 мест и актовый зал. На пришкольной территории оборудуют футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, беговые дорожки.

Строительство школы на ул. Зеленина стартовало в начале января 2021 года. Подрядной организацией выступает ООО «Техспецкомплект». Объект должен быть сдан к концу ноября 2022 года.

 

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Опубликовано 11 Янв 2022 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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