На телефон доверия орловской полиции поступило более 340 сообщений

По состоянию на 20 марта, телефоном доверия УМВД воспользовались 347 человек, в том числе 89 граждан сообщили о происшествиях. Информация была оперативно передана в территориальные органы внутренних дел и зарегистрирована в книге учета сообщений и происшествий.

Так, например, в феврале на телефон доверия поступило сообщение о неправомерной парковке автомобиля на пешеходном переходе на улице 8 марта в Советском районе Орла. В отношении водителя был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ. Нарушитель оштрафован.

В марте после проверки сведений, поступивших на телефон доверия УМВД, сотрудниками полиции был изъят игровой автомат на улице Гагарина.

Более 50 человек выразили благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь и профессионально выполненную работу. Ряд благодарностей поступил в адрес сотрудников дорожно-патрульной службы в феврале.

Шесть звонивших сообщили о реализации спиртосодержащей продукции, восемь – о незаконном игорном бизнесе, один – о действующем притоне. 29 человек оставили анонимные сообщения.

УМВД по Орловской области напоминает: телефон доверия УМВД действует в целях улучшения взаимодействия с населением, создания дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, в том числе на сообщения о противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел. Его номер – (4862) 41-38-56. Телефон работает круглосуточно.