На территории г. Орла введен особый противопожарный режим

Соответствующее постановление глава администрации Орла Александр Муромский подписал 8 августа.

Введение противопожарного режима связано с увеличением неконтролируемых палов сухой травы, порубочных останков деревьев и сжигания мусора.

В рамках введенного режима председателям домовых и уличных комитетов, садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов сотрудники управления по безопасности напомнят о требованиях пожарной безопасности. Кроме того, горожан проинформируют о том, что въезд на территорию лесопарков на автомобилях, а также пребывание там ограничено.

С 8 августа плановые мероприятия в рамках противопожарного режима начал выполнять «Зеленстрой». Муниципальное предприятие устанавливает на границах лесопарковых зон информационные стенды о введении режима, проводит обследование просек и противопожарных минерализованных полос, информирует администрация Орла.