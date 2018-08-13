13 августа 2018



На территории г. Орла введен особый противопожарный режим

Соответствующее постановление глава администрации Орла Александр Муромский подписал 8 августа.
Введение противопожарного режима связано с увеличением неконтролируемых палов сухой травы, порубочных останков деревьев и сжигания мусора.
В рамках введенного режима председателям домовых и уличных комитетов, садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов сотрудники управления по безопасности напомнят о требованиях пожарной безопасности. Кроме того, горожан проинформируют о том, что въезд на территорию лесопарков на автомобилях, а также пребывание там ограничено.
С 8 августа плановые мероприятия в рамках противопожарного режима начал выполнять «Зеленстрой». Муниципальное предприятие устанавливает на границах лесопарковых зон информационные стенды о введении режима, проводит обследование просек и противопожарных минерализованных полос, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 13 Авг 2018 в 18:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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