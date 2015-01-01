На трассе Орел-Брянск произошло ДТП со смертельным исходом

ДТП со смертельным исходом произошло 12 декабря в 17 часов 35 минут на трассе Орел-Брянск, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Женщина 1990 г.р., управляя а/м «ДЭУ Матиз», следовала по автодороге Орел-Брянск со стороны Брянска, где в районе 6 км 200 метров столкнулась со встречным а/м «Шкода».

В результате ДТП пассажир а/м «ДЭУ Матиз» скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Водитель «ДЭУ» получила телесные повреждения и была госпитализирована.

 

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Опубликовано 13 Янв 2017 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

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