На трассе Орел-Брянск произошло ДТП со смертельным исходом

ДТП со смертельным исходом произошло 12 декабря в 17 часов 35 минут на трассе Орел-Брянск, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Женщина 1990 г.р., управляя а/м «ДЭУ Матиз», следовала по автодороге Орел-Брянск со стороны Брянска, где в районе 6 км 200 метров столкнулась со встречным а/м «Шкода».

В результате ДТП пассажир а/м «ДЭУ Матиз» скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Водитель «ДЭУ» получила телесные повреждения и была госпитализирована.