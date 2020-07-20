20 июля 2020



На трехлетнего малыша упала металлическая конструкция на пл. Ленина в Орле

Возбуждено уголовное дело по факту получения малолетним ребенком травмы во время прогулки в центре города Орла.

Уголовное дело возбуждено СУ СК по Орловской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, 18 июля 2020 года во время прогулки с мамой по площади Ленина города Орла 3-летний ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы.

Ребенка госпитализировали.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию), должностных лиц, ответственным за приемку выполненных работ по монтажу световых опор, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Июл 2020 в 17:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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