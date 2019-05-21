21 мая 2019



На «Троицкие хороводы» приедут более 100 мастеров народных промыслов

Более 100 мастеров народных промыслов из разных регионов России примут участие в Международном фольклорном празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Как рассказали в пресс-службе облправительства, XX Международный фольклорный праздник пройдет 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района. На площадке «Троицкий сувенир» будет размещена экспозиция произведений декоративно-прикладного искусства.

Более сотни мастеров Орловской, Курской, Брянской, Тульской, Костромской и Владимирской областей удивят и порадуют гостей праздника, представив вязаные и текстильные игрушки, авторскую бижутерию и керамику, мыло и чай ручной работы, лоскутное шитьё и резьбу по дереву, изделия, декорированные в технике декупаж, художественное валяние, и многое другое.

На площадке «Ремесленный посад» соберутся лучшие мастера народных промыслов из Орловской и Курской областей. Они представят традиционные ремесленные изделия и произведения народного искусства: чернолощёную керамику и народную глиняную игрушку, вышитые полотенца и тканые пояса, лапти лыковые и ложки резные, игрушки из соломы и рогоза, тряпичные куклы.

Участники творческого объединения «Традиция» познакомят гостей праздника со старинными музыкальными инструментами и реконструкцией исторического костюма XVI – XVII вв.

Народные мастера России Ирина Калякина и Вера Соколова пригласят на мастер-классы по плетению из полевых злаков и рогоза, а мастер Нина Руднева научит всех желающих делать тряпичную куклу.

 

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Опубликовано 21 мая 2019 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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