На тёмной стороне Орла

№42 (621) от 2 декабря 2020 г.

История со скандальным энергосервисным контрактом получила внезапное продолжение на ноябрьском заседании профильного комитета горсовета. Депутаты попытались разобраться: кто и как скоро чинит негорящие светильники, а также куда обращаться жителям, чтобы на их улицах включили свет. Выяснились шокирующие детали. Тот самый пресловутый энергосервисный контракт составлен таким образом, что ни оштрафовать ремонтников за игнорирование жалоб, ни ускорить выполнение заявок на замену негорящих фонарей никто и никак не может. И это далеко не единственная беда. Мы уже знакомили читателей с массой других проблем, из-за которых областной центр вместо нормального освещения получил тусклые светильники и «зебру», бьющую по глазам водителей. Желающие могут почитать материалы: «Дело ясное, что дело темное» в №1 (494) от 17 января 2018 г. http://orelsreda.ru/delo-yasnoe-chto-delo-temnoe/ или «В совхозе «Светлый путь» ничего не видно» в №17 (510) от 6 июня 2018 г. http://orelsreda.ru/v-sovhoze-svetlyj-put-nichego-ne-vidno/

Мэрия «Ростелекому» не указ

В Орле в сфере уличного освещения действует два муниципальных контракта – первый, энергосервисный, о котором уже упоминалось, и второй – на содержание освещения, не вошедшего в муниципальный энергосервисный контракт. Управление городского хозяйства и транспорта совместно с УКХ собирает информацию о проблемных участках на улицах областного центра. После этого исполнителю контракта направляются заявки для ремонта фонарей. Но это в теории. На практике все не так просто. Многие жители просто не знают куда обращаться, если видят негорящие светильники, к примеру, на перекрестке. В итоге выяснилось, что заявки можно подавать через оперативного дежурного по городу (номер 43-22-12). Тот передаст информацию в УКХ, а те уже – в зависимости от держателя контракта — той организации, которая отвечает за свой участок. В случае с фонарями, установленными по энергосервисному контракту — «Ростелекому». Депутаты отметили, что такая схема вообще не эффективна, так как у города отсутствуют рычаги влияния на «Ростелеком». В качестве примера был назван адрес, где не горят фонари. Информация о проблеме передана еще в июле! Но на дворе ноябрь, а воз и ныне там.

Впрочем, у города нет не только рычагов. Вот что пояснил и.о. руководителя УКХ Дмитрий Фролов: «По поводу энергосервисного контракта. Тот контракт, который я исполняю, не позволяет расторгнуть с подрядчиком контракт. Там нет сроков исполнения замечаний! Направляют граждане через единую дежурно-диспетчерскую службу (43-22-12) замечания. Эти замечания стекаются к нам УКХ, мы определяем: энергосервисный это контракт или те сети, которые мы уже самостоятельно обслуживаем. Сразу же эта информация доходит до заказчика. Но с энергосервисным контрактом у нас постоянные проблемы – месячные ожидания наших претензий. И в контракте повторяюсь – не прописано ничего – как мне с этим бороться. Это упущение, которое было сделано – почему был прописан такой контракт – у меня большой вопрос. Как от него избавиться – тоже вопрос. И заставить «Ростелеком» работать так, как нужно гражданам и заказчикам, я не могу!» — подчеркнул Фролов.

Учитывая недостатки энергосервисного контракта, депутаты предложили заключить с «Ростелекомом» дополнительное соглашение, где будет прописано, кто и в какие сроки должен восстанавливать освещение. В пылу обсуждения из поля зрения выпала такая «мелочь», как утопающие во мраке улицы областного центра. Кто и почему периодически отключает в Орле целые линии освещения? И речь идет не о сломанных фонарях, а о целенаправленном отключении света: улицы то «гаснут», то снова выходят из сумрака. Кто решил экономить на безопасности дорожного движения и как с этим бороться? Ответ на эти вопросы на комитете так и не прозвучал.

Тусклый луч света в темном царстве

Кстати, в Орле идет работа по дооснащению уже существующих сетей дополнительными коммуникациями – на это в 2020 году было запланировано 9,8 миллиона рублей. Освещение уже сделано на улице Розы Люксембург от дома № 53 до Комсомольской, на Ливенской – в районе разворотного кольца, Карачевском шоссе – на участке от Мостовой до границы города. На Выставочной улице – от улицы Высоковольтной до центрального въезда в поселок «Соловьиная роща». Подходят к концу работы по улучшению освещения улицы Семинарской на участке от Ливенской до дома №30 и переулку Ручейный. Работы по ряду объектов находятся на разной стадии, и наверняка значительная их часть теперь перейдет на следующий год, — рассказал депутатам замначальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта Никита Митряев. На эти цели запланировано еще 11,2 миллиона рублей. Планируется дооборудовать светильниками еще 8 километров городских улиц.

Депутат Владимир Букалов попросил учесть допущенные в энергосервисном контракте ошибки и не использовать светильники того производителя и того светового спектра, которые используются сейчас. В результате реализации пресловутого контракта вместо улучшения ситуации ее испортили: город погрузился в темноту. «Было бы верхом неблагоразумия, имея дополнительные средства, установить те же светильники, которые не светят и портят жизнь нашим горожанам. Поэтому я попросил бы администрацию обратить на это самое пристальное внимание и приобрести за бюджетные деньги действительно хорошие светильники чтобы они реально освещали улицы», — отметил Букалов.

Депутат Александр Головин поинтересовался у сотрудников администрации, по каким критериям идет отбор улиц для установки дополнительного освещения? Выяснилось, что в первую очередь работают на тех участках, относительно которых имеются предписания прокуратуры или ГИБДД, т.е. наиболее аварийно опасные участки. Народный избранник не случайно задал этот вопрос. Все дело в том, что на протяжении трех лет депутат Головин обращается в администрацию с просьбой сделать освещение на улице Спивака: «На этой улице практически нет освещения. Это небезопасно для детей, которые ходят через нее в школу, в детские сады». Поскольку проблема не сдвигается с мертвой точки, депутат предложил сотрудникам администрации походить по улице в ночное время с фонариком, чтобы на собственном опыте понять, насколько комфортна для граждан «комфортная среда» в нашем областном центре. Аналогичная ситуация и в районе школы № 35 на улице Молдавской: здесь также отсутствует освещение.

А из нашего окна и не видно ничего

Впрочем, чтобы убедиться в наличии серьезных проблем с освещением города, чиновникам горадминистрации даже не нужно далеко ходить – на это обратил внимание депутат Евгений Косогов. Он выложил у себя на страничке в соцсетях ролик, снятый возле здания мэрии на Пролетарской горе. Фонари не светят прямо под носом у «отцов города». И нащупать дорогу во мраке пытаются не только пешеходы. Не горят фонари и над проезжей частью. Во мраке утонул памятник Бунину. Как написал Евгений в соцсетях, «на наш взгляд, данный факт свидетельствует о полнейшем разгильдяйстве чиновников администрации г. Орла, которые даже у себя «под носом» не могут навести порядок с освещением!»

Не лучше обстоят дела и вдоль Детского парка, который с помпой и шумом в СМИ открыл лично губернатор Андрей Клычков. Дорога вдоль Детского парка не освещается вообще! И это не какие-нибудь отдаленные «конубри» (где, кстати, тоже живут люди, которые платят налоги) — это самый центр города. Новые светильники, напоминающие внешним видом виселицы, угрюмо взирают с высоты ночного неба на пугливых орловцев, старающихся подсветить себе путь кто фонариком, кто смартфоном. И это пока еще тротуар относительно не скользкий. Что будет, когда неосвещенная горка, ведущая от кинотеатра Победы к подвесному мосту, покроется ледяной коркой, лучше не думать.

Тщательно спроектированная проблема

Еще один просто потрясающий штрих к общей картине темной стороны Орла добавили депутаты, когда речь зашла про новые микрорайоны. В Зареченском микрорайоне из построенных и действующих улиц наружное освещение имеется лишь на одной трети! При застройке микрорайона застройщиком вообще не было предусмотрено обустройство линии освещения, а существующие фонари есть только во дворах! В итоге УКХ поручено до конца года разработать смету на дооборудование существующих улиц фонарями. По итогам обследования станет известна и цена вопроса, а также будет подана заявка на получение денег из Дорожного фонда. По предварительной оценке, это обойдется в 6-7 миллионов рублей.

Депутаты удивились, почему город начал решать проблему с освещением, когда она уже перезрела? Почему Орел не действовал вместе с застройщиком и не занимался установкой фонарей параллельно тому, как новые дома вводились в эксплуатацию? Ведь проблему гораздо легче предупредить, чем решать!

Депутат Евгений Косогов считает, что администрация города не принимает участия в развитии новых микрорайонов, предоставив застройщику вертеться, как получится. Новый микрорайон строится уже 15 лет, но до сих пор в здании на Пролетарской горе не родилось никакого концептуального решения, как там должно быть организовано освещение (а также, как решать вопросы дорог, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Даже новую школу – и ту повесили на «ОрелСтрой»). По мнению Косогова, новые микрорайоны могли бы быть прекрасным примером государственно-частного партнерства, когда проекты должны разрабатываться и реализовываться всеми заинтересованными сторонами. А сейчас никому ничего не нужно.

Депутат Владимир Строев пояснил, что, когда микрорайон начинал строиться, никто не предполагал, что он будет таким огромным. А ведь развиваться эта часть города будет еще как минимум до 2027 года! В начале проекта никто не думал, чем закончится это строительство! То есть однозначно была допущена ошибка – не была разработана схема освещения, не устанавливали столбы под фонари. Теперь эту ошибку устранят. Каким именно образом это будет сделано, и не повторит ли город свои же ошибки при застройке других микрорайонов – увы, орловцы узнают только на собственной шкуре. Это, кстати, к вопросу, зачем город потратил огромные деньги на разработку генплана и как этот генплан реализуется в реальной жизни.

Сергей Миляхин