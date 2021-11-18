18 ноября 2021



На удочку телефонных мошенников стали попадаться молодые орловчане

На этой неделе несколько молодых орловчан стали жертвами телефонных мошенников.

Как сообщает УМВД по Орловской области, в ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу обратилась гражданка 1989 года рождения.

Она рассказала, что под предлогом защиты от неправомерных действий со стороны сотрудников одного из банков ей предложили оформить кредит на сумму 467 тысяч рублей и перевести данную сумму на якобы безопасный счет. Бдительность женщины усыпило использование подменных номеров, а также то, что некоторое время назад она посещала финансовую организацию, где забыла паспорт. Спустя некоторое время она вернулась и забрала его. Однако это сыграло на руку мошенникам.

В результате действий злоумышленников женщина оформила кредит и перевела всю сумму мошенникам.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, следственным отделом ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ.

Подобным образом злоумышленники обманули еще нескольких орловцев. Все они проявили беспечность, поверив на слово мошенникам.

Полиция в очередной раз предупреждает: если вам позвонили с номеров 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщили, что с вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в ваш личный кабинет, либо на вас оформили или пытаются по вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним (в том числе, автоответчику) реквизиты своих платежных средств, особенно смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет немедленно завершите разговор.

Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий, немедленно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или в дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.

Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, звоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру: 02 (с мобильного 102).

 

На пожаре в Орле спасли пятерых человек
Совету нужны советы и советчики
Орловцы могут пожаловаться на коллекторов приставам
Опубликовано 18 Ноя 2021 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"