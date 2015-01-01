На улицах Орла из-за гололедицы 68 человек получили травмы
С начала декабря на улицах областного центра 68 пешеходов получили различные травмы. Десятерым из них потребовалась госпитализация. Остальные были отправлены лечиться домой.
Такие цифры прозвучали на рабочем совещании в мэрии Орла (данные предоставлены больницей скорой медицинской помощи имени Семашко), сообщает АиФ-Черноземье.
Городские власти подчеркнули, что на данном этапе спецавтобаза, которая занимается уборкой улиц от снега и наледи, работает удовлетворительно.
Что касается территорий, находящихся в ведении управляющих компаний, руководство города поручило контролировать, чтобы всё было очищено.
Тем не менее, власти порекомендовали не отбивать лёд ломами на асфальте и плитке, а посыпать дороги песко-соляной смесью в должном количестве.
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