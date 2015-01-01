На улицах Орла из-за гололедицы 68 человек получили травмы

С начала декабря на улицах областного центра 68 пешеходов получили различные травмы. Десятерым из них потребовалась госпитализация. Остальные были отправлены лечиться домой.

Такие цифры прозвучали на рабочем совещании в мэрии Орла (данные предоставлены больницей скорой медицинской помощи имени Семашко), сообщает АиФ-Черноземье.

Городские власти подчеркнули, что на данном этапе спецавтобаза, которая занимается уборкой улиц от снега и наледи, работает удовлетворительно.

Что касается территорий, находящихся в ведении управляющих компаний, руководство города поручило контролировать, чтобы всё было очищено.

Тем не менее, власти порекомендовали не отбивать лёд ломами на асфальте и плитке, а посыпать дороги песко-соляной смесью в должном количестве.