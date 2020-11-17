17 ноября 2020



На улицах Орла появятся 12 новых автобусов

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) получило 12 автобусов «ВЕКТОР NEXT». Техника предоставлена МУПу в финансовую аренду (лизинг) за 53,72 млн рублей. Договор лизинга будет действовать до 2025 года. Как уточняет ТТП, у автобусов «ВЕКТОР NEXT» есть несколько преимуществ. Во-первых, высокая манёвренность, что позволит без проблем передвигаться как по городским улицам, так и по пригородным маршрутам. Во-вторых, доступность для маломобильных групп населения: задняя площадка низкопольная, а дверной проём — расширенный.

На дорогах Орла автобусы появятся после аукциона, который определит, какие маршруты будут обслуживаться новым транспортом, — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2020 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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