На улицах Орла работают 40 единиц техники

По информации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», 29 января на улицах Орла работают 40 единиц техники, из них 34 единицы заняты уборкой снега.

Это 11 комбинированных дорожных машин, 6 самосвалов, 5 тракторов с щеткой, 5 фронтальных погрузчиков и один бульдозер.

88 человек вручную очищают мосты и путепроводы, тротуары, скверы и остановки.

В ночь с 28 на 29 января посыпка и разметание снега велись на 93 улицах и трех мостах. От снега очищен 21 тротуар.

Сотрудники «Спецавтобазы» израсходовали 294,6 тонны песко-соляной смеси. С пяти мостов и с площади Ленина вывезли 800 кубометров снега, сообщает администрация г. Орла.