5 августа 2020



На улице Ленина представлена фотохроника освобождения Орла (12+)

В Орле на улице Ленина организована фотовыставка, посвященная празднованию 77-й годовщины освобождения города Орла от фашистских захватчиков.

На выставке представлены фотографии Анатолия Морозова (1911 – 2005) и Георгия Дышленко (1915 – 1994), принимавших участие в Орловской стратегической наступательной операции и запечатлевших события 5 августа 1943 года. За мужество, проявленное при освобождении Орловской области, гвардии старший сержант Георгий Дышленко был удостоен ордена Красной Звезды.

Администрация города Орла приглашает жителей и гостей города ознакомиться с фотохроникой освобождения нашего города.

 

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Опубликовано 05 Авг 2020 в 15:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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