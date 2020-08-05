На улице Ленина представлена фотохроника освобождения Орла (12+)

В Орле на улице Ленина организована фотовыставка, посвященная празднованию 77-й годовщины освобождения города Орла от фашистских захватчиков.

На выставке представлены фотографии Анатолия Морозова (1911 – 2005) и Георгия Дышленко (1915 – 1994), принимавших участие в Орловской стратегической наступательной операции и запечатлевших события 5 августа 1943 года. За мужество, проявленное при освобождении Орловской области, гвардии старший сержант Георгий Дышленко был удостоен ордена Красной Звезды.

Администрация города Орла приглашает жителей и гостей города ознакомиться с фотохроникой освобождения нашего города.