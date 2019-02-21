На «улице обещаний Клычкова» застряла «скорая помощь». Её вытащила другая «скорая»

Наши коллеги с сайта «Орловские новости» опубликовали потрясающее видео — как 20 февраля, возле дома №136 на улице Васильевской в яме застряла машина «скорой помощи». Ей на выручку (вместо того, чтобы ехать на другой вызов) прибыла другая машина «скорой». В итоге отечественная «ГАЗель» все же помогла выбраться менее проходимой «Пежо» из ледяного плена.

Напомним, на Васильевской в прошлом году начался ремонт, но потом прекратился. Врио губернатора пообещал, что улицу доделают, но у строителей были свои планы и к сроку ремонт закончен не был. Тогда в начале августа активисты развесили на домах вдоль Васильевской таблички, что это «улица обещаний Клычкова». Подобный способ привлечения внимания к проблеме оказался столь эффективным, что строительная техника на объекте появилась тем же вечером. А работы длились всю ночь. Впрочем, качество работ не выдержало проверку временем — уже через неделю Васильевская «утонула» после дождя.