На улице Орелстроевской ограбили 13-летнего подростка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, 2000 и 2001 г.р., подозреваемых в совершении грабежа.

По данным следствия, 9 декабря 2017 года подозреваемые, находясь в районе улицы Орелстроевской города Орла, избили 13-летнего подростка и отобрали у него сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, после чего скрылись.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.