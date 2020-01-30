На улице Приборостроительной в Орле убили 37-летнюю женщину

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).

По данным следствия, 27 января 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Приборостроительной, в ходе возникшего конфликта причинил множественные телесные повреждения 37-летней знакомой женщине. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся от правоохранительных органов.

Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников установить и задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки.

В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.