8 октября 2021



На улице Рощинской в Орле появится новая остановка

Перевозчик ИП Прасолов начал монтировать посадочную площадку и остановочный павильон на улице Рощинской в районе спорткомплекса «Сталь». Частные перевозчики активно включаются в создание и развитие транспортной инфраструктуры. Так, весной прошлого года за собственные средства ИП Москаленко. и ИП Кривов смонтировали остановочный павильон на улице Кузнецова в районе дома №11.

Что касается остановки на Рощинской — жители давно поднимали вопрос о необходимости поставить здесь павильон. Заездной карман есть. Всё, что нужно дооборудовать, – посадочную площадку и остановочный павильон. Работы финансируются за счёт собственных средств ИП Прасолова. Монтаж потребует нескольких дней, и уже на следующей неделе жители Северного района смогут воспользоваться новой оборудованной остановкой, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 08 Окт 2021 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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