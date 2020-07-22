На Успенском соборе Орла засиял новый купол

Завершились работы по замене купола на Успенском (Михаило-Архангельском) соборе — одной из главных достопримечательностей города Орла. 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, здесь был отслужен благодарственный молебен об окончании работ. Вместе с настоятелем, клириками и прихожанами собора молился духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).По окончании благодарственного молебна строители и благодетели Успенского собора были отмечены наградами Орловской епархии, — сообщили в пресс-службе митрополии.

Замена купола на Михаило-Архангельском соборе началась весной 2019 года по инициативе и благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Тогда купол находился в аварийном состоянии. Проект реконструкции был выполнен московской компанией «РДС». Все работы велись под авторским и техническим контролем орловского специального научно-реставрационного предприятия «Реставрация». Задачей, стоящей перед строителями, было не только выполнить работу качественно, но и вернуть исторический облик маковке храма, который был утрачен после революции. Что и получилось.

Мастерами была выполнена сложнейшая работа, которая велась в основном вручную. Купол был заменен полностью. Впервые в истории Успенского собора выполнена гидроизоляция свода; произведено утепление, установлены новые журавцы, которые образуют каркас церковной главы, сделана деревянная основа. С внешней стороны новый купол выполнен из нитрида титана: теперь маковка Успенского собора горит как золотая. Такому покрытию не страшны ни солнце, ни дожди, ни морозы, а срок его службы может достигать 100 лет.

Напомним, храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами — Св. Архистратига Михаила и святого Иоанна Воина — был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были завершены в 1817 году. С окончанием строительства храма Орел получил красивейшую и на довольно длительное время самую вместительную (до постройки Покровской и Смоленской) церковь в городе. С этого времени Михаило-Архангельская церковь, хотя и не являлась соборной, использовалась для проведения различных торжественных мероприятий. Соперничать с ней мог только Петропавловский собор, заложенный в 1797 году, однако его строительство ремонты и переделки продолжались довольно долго.

В 1920-х годах летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств (просуществовал здесь до начала 1940-х годов), а трапезную временно оставили для богослужения. В 1989 году храм передан во владение общины верующих. 6 января 1990 года вновь освящен епископом Орловским и Брянским Паисием. В 2004-2005 годах проведена масштабная реставрация храма. В конце 2005 года установлен новый иконостас. В 2015 году храм был расписан.