На утильзаводе «сейчас доулучшилось!»

№ 41 (534) от 5 декабря 2018 г.

Чтобы спасти от банкротства «Ветсанутильзавод «Орловский» — государственное унитарное предприятие Орловской области, требуется порядка 60 миллионов рублей. Эти средства необходимы для нормального функционирования ГУПа и обеспечения в регионе биологической безопасности.

О том, какие меры предпринимаются для вывода предприятия из кризиса, на депутатском «часе контроля» в облсовете рассказал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Максимовский. Депутат Виталий Рыбаков предложил разобраться в ситуации более детально. Задав ряд неудобных вопросов и рассказав, как на самом деле обстоят дела на заводе, депутат получил изрядную порцию критики от своих коллег. Рыбакова обвиняли в неумении расставлять приоритеты и заявляли о том, что на заводе «сейчас доулучшилось». Этот и другие депутатские перлы убедили нас в том, что город и дальше будет страдать от нестерпимой вони с завода (теперь в вечернее и ночное время), а само предприятие при этом— тихо умирать. Что касается ситуации с биологической безопасностью региона, в частности, с несанкционированным захоронением трупов павших животных, и угрозы распространения в связи с этим опасных заболеваний, то этот вопрос, похоже, депутатов и вовсе не волнует.

Скажем сразу, что губернатор области Андрей Клычков на депутатском «часе контроля» по традиции отсутствовал.

Изношенность — сто процентов

В своем докладе Максимовский сообщил, что за девять месяцев текущего года предприятие переработало более 3000 тонн биологических отходов и произвело 1207 тонн мясокостной муки. От реализации продукции получено 13,1 млн рублей, от оказания услуг по сбору и утилизации биологических отходов — 5 млн рублей. За девять месяцев 2018 года получена прибыль в размере 537 тыс. рублей.

С 2012 по 2015 годы предприятие работало себе в убыток, и с 2015 года завод не может самостоятельно распоряжаться расчетным счетом, движение денежных средств остановлено. Кроме того, перечисление средств с расчетного счета предприятия осуществляется по картотеке расчетного счета на погашение основного долга в первоочередном порядке. Из бюджета области в 2018 году предприятию выделено 5,5 млн рублей субсидий на возмещение части затрат по сбору и утилизации отходов.

При этом для нормальной работы завода требуется порядка 60 миллионов рублей. Технологическое оборудование изношено на сто процентов. На заводе практически не осталось машин для перевозки сырья. Запах от переработки всё еще не ликвидирован.

Субсидии из области проблем не решают, на оздоровление предприятия требуются десятки миллионов рублей, об этом еще в мае текущего года говорил экс-директор предприятия Альберт Закиров (о чем «Орловская среда» писала в номере от 9 мая 2018г.). Известно об этом и народным избранникам, однако все, кроме Рыбакова, предпочитают молчать. Из сокращенной стенограммы «часа контроля» становится ясно — почему. Оздоровление предприятия не входит в планы областного руководства, иначе на облсовете не разыгрался бы мини-спектакль.

«Я не знаю, как там люди работают!»

Депутат Рыбаков, взявший слово после выступления Максимовского, поинтересовался:

— Сколько осуществляется боя скота в Орловской области? Известно, что утилизируется около 40 процентов от каждой тушки. Вы утверждаете, что вы договариваетесь с другими регионами, чтобы перерабатывать их отходы, а предприятие это – на балансе нашей области и призвано обеспечивать прежде всего нашу биологическую безопасность, безопасность территории, где мы с вами живем. Скажите пожалуйста, какой процент вы перерабатываете внешнего сырья и внутреннего на этом заводе?

Максимовский:

— Со стороны мы приобретаем непосредственно перо, нам перо нужно для того, чтобы повысить качество (мясокостной муки. — Прим. ред.). Остальное все сырье закупаем на территории Орловской области, то, которое у нас образуется, мы его все переработаем.

Рыбаков:

— Несколько лет назад этот завод более-менее работал. Там было на всю нашу территорию несколько машин, которые занимались перевозками трупов животных, биологических отходов. Сейчас… Мы были с депутатами там, одна машина на всю область еле-еле работает, и это специализированный транспорт. Что вы с этим будете делать? В присутствии прокурора области ответьте.

Максимовский:

— Ну одну машину еще мы восстановили. Две машины у нас. А также согласно ветсанправил, владелец животных должен доставить биологические отходы до ветсанутильзавода, в зоне обслуживания которого находится.

Рыбаков:

— Вы в своем докладе говорите, что вы заложили на модернизацию и развитие 3,8 млн рублей, в ходе выездного заседания мы с депутатами сделали вывод: там невозможно работать, там не работает вентиляция. Я не знаю, как там люди работают, в каких условиях, и сколько им надо платить! Вы там когда в последний раз были? Вы и куратор Бутусов (Дмитрий Бутусов — зампред правительства по развитию агропромышленного комплекса. — Прим. ред.) в том числе?

Максимовский:

— Месяц назад.

Рыбаков:

— С лета там ничего не изменилось. И вижу, никаких стремлений к этому нет. Леонид Семенович, что предпринимает по этому вопросу куратор АПК Бутусов? На модернизацию этого предприятия надо минимум 60 миллионов. Это минимум! В идеале это предприятие надо выносить за черту города. Потому что вонь не устранили. О технических моментах: поставили каталитическую установку. По мощности она может обслуживать только два котла. Там шесть котлов. Но, как вы сами сказали (докладчик. – Прим. ред.), оборудование на сто процентов изношено. Если завтра что-то выйдет из строя, куда будут привозить сырьё фермеры и другие сельхозпроизводители, и что мы будем иметь с биологической безопасностью в нашем регионе? Это серьезный вопрос.

Максимовский:

— До этого вообще работало два котла, я уже в докладе отмечал, благодаря департаменту промышленности у нас проведена техническая характеристика и получено разрешение на использование еще двух котлов. Сейчас работают шесть котлов.

Рыбаков:

— Это до поры до времени, согласитесь?

«Бутусов там как никто другой!»

В дискуссию вступила Татьяна Ерохина, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии:

— Я хотела бы поговорить с Виталием Анатольевичем. Я все прекрасно понимаю, но я не могу понять: вы там были сами? Вы разве не видели, что там сейчас идут перемены? Вам каждую сессию необходимо поговорить по утильзаводу. А если вы так сильно переживаете за атмосферный воздух, вы почему ни разу не уделили внимание дать материальную помощь туда? Почему? Только можем критиковать? Я считаю и уверяю всех здесь присутствующих, что там сейчас действительно идет модернизация, там сейчас доулучшилось! И еще: это что, сорок процентов идет утиля от коровы? Такого нет. И говорить что-то эту какую-то дрянь, неужели это не надоело слушать? Что это мы мусолим без конца на каждой сессии? Мне не нужен Бутусов. Я скажу по существу. Бутусов там как никто другой! Я с ним ездила, у него доклад не такой, как вы подготовили! А он подготовлен по существу. И там сегодня работают люди, и так, чтобы мы критиковали это предприятие, я считаю, что это неправильно. С нашей стороны, депутатов. Был запах. Он будет, потому что еще не доделано. И я считаю, Виталий Анатольевич, что этот вопрос вам надо давно уже снять.

Депутат Владимир Масалов:

-Абсолютно соглашусь с Ерохиной Татьяной Ивановной. Надо принимать меры о том, как поддержать данное предприятие, как помочь им, как и в целом ветеринарии нашей области. Потому что если мы говорим о том, что мы — аграрная область, мы везде ратуем за увеличение поголовья КРС и свинопоголовья, как же мы можем существовать без нашего утильзавода? Поэтому я думаю, что мы должны поддержать сегодня и управление ветеринарии, и развитие ветсанзавода в целом, действительно, зная о том, что есть сдвиги позитивные, конечно же, проблем очень много, Виталий Анатольевич, и я думаю, мы вместе должны их решать, но если мы сегодня их совсем закритикуем, как же мы дальше будем жить? Поэтому вот мое такое мнение, и как профессионала.

Рыбаков:

— Леонид Семенович, я замечания Татьяны Ивановны не принимаю, я там был несколько раз. Я предлагаю сейчас сесть на машины и выехать туда вам, товарищу Соколову, Татьяне Ивановне, нашим коллегам-депутатам и посмотреть, что там изменилось с лета. У меня все задокументировано. Там ужас. И что бы сейчас Татьяна Ивановна не говорила, что Рыбаков «поднимает волну», там с лета никто палец о палец не ударил. Там вентиляция вообще не работает. О чем мы здесь говорим, уважаемые депутаты? Мне это что, больше всех надо?

Максимовский:

— Там проведена большая работа по установке уловителя соковых паров…

Спикер облсовета Леонид Музалевский:

Достаточно. Татьяна Ивановна, соберите комитет, съездите туда вместе с депутатами, посмотрите, реально какую работу сделали, руководителя ветеринарии возьмите. Давайте вместе разберемся. Необходима помощь, будем выходить в правительство, поправки в бюджет для того, чтобы сохранить наше государственное предприятие и соблюсти все экологические требования.

Михаил Вдовин — о приоритетах

Вице-спикер Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия»:

— Ветсанутильзавод действительно, запах от него был невозможный, сейчас более-менее ситуация стабилизировалась. Уважаемые коллеги, давайте все-таки приоритеты областного совета выстроим. Мы только что приняли очень сложный бюджет. В 2019 году нам предстоит работать в очень сложных условиях. Ряд расходных статей недофинансированы. У нас есть проблема обманутых дольщиков, и люди ждут от нас решения проблемы обманутых дольщиков. У нас есть проблема с фондом капремонта, люди ждут, когда выполнят планы 16, 17-го года… Так, может, мы все-таки будем работать по приоритетам? Вчера звонок был от нашего почетного гражданина Орловской области Бородина Леонида Егоровича. Карантин наложен (по африканской чуме свиней. — Прим.ред.) — он не может реализовать продукцию, он терпит миллионные убытки, он говорит: «Что мне делать?» Вот туда, может быть, выехать посмотреть, у нас серьезная проблема с санитарно-экологической обстановкой по АЧС, а мы будем сейчас рассматривать, сколько котлов работает. Ну надо рассматривать, но давайте проблемы рассмотрим, которые касаются тысяч людей.

Рыбаков:

— Я специально этот поднял вопрос, чтобы наконец решить его, чтобы завод именно работал, чтобы мы из бюджета помогли ему. Город задыхается, жители Гуреевки, Ананьевки и Башковки, они не могут дышать нормальным воздухом. Я за то, чтобы завод нормально работал.

Верхушка айсберга

В соответствии с Законом №116-ФЗ эксплуатируемые ГУ ПОО «Ветсанутильзавод «Орловский» производственные объекты относятся к опасным производственным объектам и подлежат обязательному технадзору. Так что может смущать депутатов в высказываниях Рыбакова, показавшего лишь верхушку айсберга проблем в ветеринарии? Знакомы ли депутаты с абсурдными документами, касающимися биологической безопасности региона?

Все планы и программы по обеспечению ветеринарной безопасности пишутся «на коленке», не для практической работы, а для проформы. Иначе как объяснить, что в Постановлении Правительства Орловской области от 2 ноября 2015 года «Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской области», утвержденном экс-губернатором Потомским, сроком исполнения п. 1.20 плана такого мероприятия, как «определение мест для экстренного уничтожения трупов (туш) свиней и биологических отходов. Обеспечение своевременного сбора биологических отходов и их утилизация на ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский»» обозначена дата

«до 1 октября 2015 года»? Можно ли называть этот документ планом?

В электронном фонде правовой и нормативно-технической документации мы обнаружили ещё один замечательный документ: постановление правительства Орловской области от 2 декабря 2013 года

№ 406 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области»

(с изменениями на 23 августа 2018 года).

В программе речь идет о незначительных суммах субсидий. В качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммы также значится «Приобретение технологического оборудования для государственного унитарного предприятия Орловской области «Ветсанутильзавод «Орловский».

В частности, предусматривались субсидии на приобретение варочного котла в размере его средней стоимости (1 миллион 615 тысяч рублей в 2014 году).

Однако в таблице Приложения 1 сведений об индикаторах госпрограммы по развитию госветслужбы Орловской области по направлению подпрограммы 2 в п.5 по строчке «Приобретение технологического оборудования для государственного унитарного предприятия Орловской области «Ветсанутильзавод «Орловский» на весь период реализации программы значатся одни нули.

Зловоние, распространяемое заводом, стало препятствием для прихода в Орел крупных инвесторов: в 2015 году мировой производитель сельхозтехники Amazone, выкупивший 20 га в районе деревни Гуреевки под строительство завода по крупноузловой сборке ведущих марок сельхозтехники, отказался от своих намерений, в первую очередь, из-за неблагоприятной экологической атмосферы в данном районе, создаваемой расположенным рядом ветсанутильзаводом.

Агентство «Абирег» цитировало представителя Amazone в Орле: «Решение связано с неприятным соседством: рядом с участком располагается ветсанутильзавод, где отходы животноводства перерабатываются в мясокостную муку (используется в качестве минеральной подкормки птицы). «Специфический запах, возникающий при работе этого завода, будет создавать дискомфорт для работников Amazone».

Стоит отметить, что орловские власти не очень-то разделяют заботу немцев о людях: в представлении наших чиновников комфортная городская среда и благополучие граждан обеспечиваются фонтанами. Не случайно в эти дни чиновники активно содействуют строительству взамен Amazone и на месте бывшего предприятия Coca-Cola очередного опасного объекта – завода ПВХ-покрытий.

Что касается депутатов и чиновника, отвечающего за биологическую безопасность в Орловском регионе, Дмитрия Бутусова, то хотелось бы знать, каким они представляют себе перспективный экономический план развития ветсанутильзавода? Как он должен конкурировать с крупными холдингами, намеревающимися строить свои утильзаводы для производства высококлассной мясокостной муки? С тем, что сегодня предлагает ГУПу собственник — «отреформированное» управление ветеринарии под кураторством Бутусова, завод не только не может полноценно решать проблемы биобезопасности, он и сам может служить источником экологических проблем.

Наталья Зарубина

К сведению:

О том, чем предположительно вынуждены дышать орловчане, можно узнать из исследований Бориса Иванова по теме кандидатской диссертации «Дезинфекция и дезодорация вентиляционных и парогазовых выбросов в атмосферу от ветеринарно-санитарных утилизационных заводов по производству мясокостной муки». Исследования проводились в 1990-е годы на ветсанутильзаводах, аналогичных орловскому, в Днепропетровской, Челябинской и Одесской областях.

В результате химического контроля газов доказано достоверное превышение предельно допустимой концентрации, установленной для рабочей зоны, по содержанию аммиака, сероводорода, сернистого ангидрида в воздухе аппаратного и сырьевого отделений заводов. Во всех случаях и на всех заводах из вентиляционных выбросов выделены бактерии кишечной палочки (10-20 % случаев) и сальмонеллы (10-20 %).

По данным ученых, отработанный воздух производственных помещений, выбрасываемый вентиляционной системой в атмосферу, имеет общую бактериальную обсемененность в пределах 43-72 тыс.м.к/м3 в зависимости от завода и периода года. В их числе обнаруживаются в 6 -13 % случаев энтеропатогенные бактерии группы кишечной палочки и в 7-11 % сальмонеллы.

Установлено превышение в рабочей зоне ПДК аммиака в 3,4-4,2 раза, сероводорода – в 3,1-3,2 раза, сернистого ангидрида – в 1,6-2,1 раза.

Наибольшее количество газов выбрасывается в атмосферу в момент сброса давления в котле до атмосферного после фазы стерилизации и во время сушки шквары, в это время на территории завода и в близлежащей зоне по розе ветров органолептически ощущается неприятный запах.

С целью рассеивания газов в атмосфере их направляют в высокие вытяжные трубы. Несмотря на это, специфический запах улавливается на расстоянии 2 — 3 и более километров от источника выбросов.

Комментирует депутат Рыбаков:

-Летом 2018 года мы проводили выездное заседание депутатов на территории орловского ветсанутильзавода. Ситуация там ужасная, говорю это как человек, знакомый с производством. Туда надо срочно привлекать инспекцию по труду, природоохранную прокуратуру, и нашему уважаемому прокурору Орловской области Ивану Васильевичу Полуэктову надо обратить внимание на этот завод.

Это предприятие финансируется из бюджета нашего региона, и оно отвечает за биологическую безопасность в нашей области, а это и нераспространение африканской чумы свиней, которая уже принесла орловским производителям многомиллионый ущерб, и других заразных болезней, в том числе общих для человека и животных.

Ни для кого не секрет, что при разделке туши в сто килограммов образуется до 40 процентов отходов. Куда сегодня деваются огромные объемы отходов, неужели все они отправляются на утильзавод? И все ли имеют возможность доставлять в Орел из районов утильсырьё? В это трудно поверить.

Ситуация усугубляется тем, что наши крупные производители мяса планируют наращивать объемы, соответственно, и отходов будет больше, и это острейшая проблема на сегодня. Я эту проблему поднял. Что может быть важнее биологической безопасности, мер по недопущению болезней, эпидемий? Поэтому я был удивлен, когда животновод со стажем Татьяна Ивановна Ерохина заявила, что я не должен критиковать, а должен оказывать предприятию материальную помощь, что вопрос по утильзаводу давно пора снять с повестки дня. Хочу заметить, что частное лицо не имеет права спонсировать государственное предприятие. Законом это запрещено. Зато законом не запрещено Орловской области, в чьей собственности находится это предприятие, принять меры к его оздоровлению. По поводу того, что не надо критиковать, иными словами, не поднимать острые темы, высказался и доктор биологических наук, специалист в области ветеринарии Владимир Масалов. А ведь он как никто другой знает, что такое биобезопасность. Как я понял, члены фракции «Единая Россия» в облсовете не намерены разбираться в ситуации, они намерены закрывать глаза на проблемы и делать вид, что их нет.

Когда стали отчитываться, что на заводе якобы все нормально, я снова посетил это предприятие и узнал, что там работают шесть котлов. Из шести котлов четыре полностью амортизированы, есть временное разрешение на их использование. Но это же не выход из положения. В любой момент эти котлы могут выйти из строя.

Далее по поводу устранения запаха. Какими-то непонятными для меня «ходами» установили так называемые катализаторы, чтобы посредством высокой температуры устранять эти запахи. Эта установка рассчитана только на два котла. А их шесть, значит нужны три таких установки, чтобы действительно избавиться от запаха. Не на бумаге и на заседаниях комитетов, а по факту. Я стал интересоваться, как установили эти катализаторы. Оказалось, что их взяли у какого-то ООО в аренду. Повторюсь, ветсанутильзавод — это государственное предприятие, отвечающее за биологическую безопасность региона, и с другой стороны — оно имеет дело с какими-то неизвестными частниками. Считаю, к этому надо присмотреться прокуратуре и СК, на каком основании изыскали деньги для оплаты аренды ООО?

Еще один важный вопрос: в каких условиях работают люди? Я крепкий человек, я думал, что и другие депутаты крепкие… Но когда мы подошли к тому месту, где идет загрузка в котлы… Кто-то из депутатов пробыл полминуты, даже я не смог выдержать этого смрада. Как там работают люди, и сколько им платят? В пределах 25 тысяч, мне ответили. Вентиляция не работает, а ведь там должна стоять мощная система вентиляции. На потолке паутина, условия такие, что это предприятие надо закрывать. Там работают героические люди, и руководство не может сказать: «Дайте денег, помогите», потому что за это выгонят с работы. Я, депутат Рыбаков, говорю это за них. И я решу эту проблему в рамках правового поля.

Сейчас ситуация такова, что собственники должны доставлять утильсырьё на завод самостоятельно. Так быть не должно. К ним должен приезжать специализированный автомобиль, сертифицированный, сырьё должны грузить специально обученные люди. Требуются специализированные автомобили. Не один и не два, а десять.

Учитывая, что износ котлов — сто процентов, я как депутат и как житель города Орла двумя руками за то, чтобы было принято решение о выделении заводу шестидесяти миллионов рублей, чтобы в срочном порядке решить проблему с вентиляцией, с условиями труда рабочих и с технологическими моментами.

Почему я спросил, где находится Клычков в то время, когда «на часе контроля» обсуждался вопрос по ветсанутильзаводу? Товарищ Клычков любит устраивать променады по Ленинской, в трамвайчике селфи делать. Я ему предлагаю как честному политику: пусть лично посмотрит, как работает завод, и даст свою оценку. Предлагаю пригласить с собой СМИ: зависимые, независимые, представителей телекомпаний в том числе, взять депутатов и депутата, который поднял вопрос о биологической безопасности в регионе, куда Клычков приехал и планирует проживать какое-то время. Предлагаю устроить променад на ветсанутильзавод в период с 20 по 25 декабря и заодно поздравить коллектив предприятия с новым годом.