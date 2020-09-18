На ветсанутильзаводе нашли нарушений на 22,5 миллиона рублей

Представитель КСП Орловской области Наталья Новикова рассказала депутатам облсовета, что в результате проверки на орловском ветсанутильзаводе установлено нарушений на общую сумму в размере около 22,5 млн рублей. Они касались неправомерных расходов (произведённых в отсутствие подтверждающих документов), потери доходов предприятия при реализации готовой продукции, искажений бухгалтерской отчётности, нарушений в сфере бухучёта и закупочной деятельности и др.

Председатель КСП Орловской области Иван Левин добавил, что анализ сделок проходил коллегиально, так как в КСП детально хотели разобраться в ситуации, сложившейся на орловском ветсанутильзаводе. За аналог был взят брянский ветсанутильзавод со схожими характеристиками оборудования. Иван Левин также сделал акцент на том, что за последний год ситуация на предприятии улучшилась.

Свою позицию озвучил и нынешний директор ГУП «Ветсанутильзавод «Орловский» Владимир Осин. От отметил, что при нынешнем состоянии завода очень сложно планировать его долгосрочную деятельность. Сегодня на предприятии задействована только одна скважина из трёх, а это аварийный режим работы. Согласился Владимир Осин с тем, что бухгалтерская служба требует усиления. Однако невысокая зарплата и специфические условия работы (дичайшая вонь) затрудняют поиск специалистов. При этом было отмечено, что за последние 2 года средняя заработная плата на предприятии выросла с 17 тысяч рублей до 24 тысяч. По мнению Осина, сравнение с брянским предприятием не совсем корректно, так как там недавно было закуплено новое оборудование.