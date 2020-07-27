27 июля 2020



 На вокзале в Орле задержали 25-летнего мужчину с «синтетикой»

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел по подозрению в хранении и употреблении наркотических средств задержали 25-летнего жителя Орловского района.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен прозрачный пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. По результатам проведенной экспертизы установлено производное наркотическое средство N-метилэфедрона общей массой 0,33 грамма.

Молодой человек пояснил сотрудникам транспортной полиции, что наркотик он приобрел для личного потребления в тайнике-закладке, заказав в сети Интернет у неизвестного лица, данные которого сейчас устанавливаются.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы, либо штраф, сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 27 Июл 2020 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 60

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