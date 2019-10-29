29 октября 2019



На время ремонта Красного моста в Орле сделают понтонную переправу для транспорта

При будущем ремонте Красного моста спасти Орел от транспортного коллапса может временная переправа. Сегодня на традиционном совещании при главе администрации города зампред горсовета Владимир Негин предложил проработать проект её возведения.

— Нехватка пропускной способности моста «Дружба» еще не так ощущается во время школьных каникул, но впереди ремонт Красного моста. Требуется альтернативная переправа. Есть понтонные переправы, временные сооружения – проработать необходимо, — сказал Владимир Негин.

Глава администрации Александр Муромский уточнил, что в проекте ремонта уже заложена альтернативная переправа для пешеходов на время будущего ремонта, варианты движения транспорта еще предстоит рассмотреть. Координатор Почетных граждан Орла Евгений Троицкий напомнил участникам совещания о советском опыте ремонта мостов: «Мы в свое время обращались за помощью к военным они могут возвести понтонную временную переправу».

 

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Опубликовано 29 Окт 2019 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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