На всем Лужковском кладбище опять разрешены захоронения

Сегодня завершилось судебное разбирательство между администрацией Орла и МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» с одной стороны и Кубышкиной Ю.Б. и СНТ «Отдых» с другой стороны. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в октябре 2020 года в связи с рассмотрением иска Орловский областной суд ввёл обеспечительные меры в виде приостановления погребения на территории Лужковского кладбища на расстоянии 500 метров от земельного участка Кубышкиной Ю.Б.

Под ограничение попала добрая половина некрополя. Из-за этого многие потерявшие родных жители Орла были вынуждены выбирать альтернативное место для захоронения. Из-за судебного разбирательства разлучались супруги, дети с родителями.

11 ноября 2021 года Советский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований Кубышкиной Ю.В. в запрете на захоронение в радиусе полукилометра. Не согласившись с этим, Кубышкина Ю.В. обратилась с апелляцией с Орловский областной суд. Сегодня он отказал в удовлетворении и решение Советского районного суда оставлено в силе.

Иными словами, теперь захоронения на Лужковском кладбище официально разрешены.