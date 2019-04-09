На всю Орловскую область осталось всего 18 предприятий, занимающихся наукой

В Орловской области в январе-декабре 2018 года научные исследования и разработки осуществлялись в 18 организациях, — сообщил Орелстат. На этих предприятиях и организациях научными исследованиями и разработками было занято 642 человека. Их средняя зарплата составила 29 404 рублей, что на 2 341 рубль (на 8,7%) выше среднеобластного уровня оплаты труда в Орловской области.

При этом заметно сократились затраты на научные исследования и разработки. Так, в январе-декабре 2018 года по этой строке было потрачено 682,0 млн. рублей. В тоже время в январе-декабре 2017г. эта сумма составляла 1071,0 млн. рублей. Главным источником финансирования внутренних затрат являются средства федерального бюджета (54,3%). Из 18 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 11 — расположены в областном центре, на их долю приходится 61,6% общего объема затрат.