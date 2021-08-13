На выходных орловцев ждет два дня конных соревнований (6+)

Любителей скачек ждут насыщенные выходные. В субботу 14 августа состоится розыгрыш главных призов для лошадей орловской породы в рамках III этапа Кубка «Наследие России». А в воскресенье на орловском ипподроме опять будет шумно —

15 августа пройдет розыгрыш главного приза для четырехлетних лошадей рысистых пород сезона 2021 года Большой Орловский «Дерби». Кроме того, будут разыграны традиционные призы: «Талантливого», «Гибрида» и «Элиты».

Начало бегов в 12.00. По традиции, к услугам маленьких гостей ипподрома прокат лошадей. Вход свободный.