13 августа 2021



На выходных орловцев ждет два дня конных соревнований (6+)

Любителей скачек ждут насыщенные выходные. В субботу 14 августа состоится розыгрыш главных призов для лошадей орловской породы в рамках III этапа Кубка «Наследие России». А в воскресенье на орловском ипподроме опять будет шумно —
15 августа пройдет розыгрыш главного приза для четырехлетних лошадей рысистых пород сезона 2021 года Большой Орловский «Дерби». Кроме того, будут разыграны традиционные призы: «Талантливого», «Гибрида» и «Элиты».

Начало бегов в 12.00. По традиции, к услугам маленьких гостей ипподрома прокат лошадей. Вход свободный.

 

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Опубликовано 13 Авг 2021 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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