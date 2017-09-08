На «Яндекс.картах» появился обновленный облик Орла

Поисковый сервис «Яндекс» обновил панорамы Орла на своем приложении «Карты». Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — проехал по нашему городу в июне 2017 года. Теперь на Яндекс.Картах можно прогуляться вдоль стен Сабуровской крепости, не попавшей в кадр шесть лет назад, и полюбоваться освобождённой от лесов колокольней Богоявленского собора. Также на панорамах можно найти новые здания, построенные в Орле после прошлой съёмки, — например торговые центры или жилые микрорайоны в Зареченском и у парка «Ботаника». Особенность новых панорам — высокое разрешение. Приближая картинку, можно рассмотреть барельефы на стене церкви, киноафиши и другие интересные детали.

Панорамомобиль сделал в Орле почти 24 тысячи снимков, из которых получилось шесть тысяч круговых панорам. Обновлённые панорамы города охватывают 316 километров улиц и дорог, — сообщили в пресс-службе компании.