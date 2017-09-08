На ярмарку у стадиона Ленина пустят дополнительный автобусный маршрут

Уже с завтрашнего дня для орловцев будет организован маршрут № 60к «Площадь Жукова — магазин «Орел» через улицы Лескова и Приборостроительная. Движение будет лишь по субботам и воскресеньям с 7.00 до 13.00. По маршруту будут курсировать два автобуса. Средний интервал движения составит 10 минут, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, организовать дополнительный маршрут для жителей Советского района, следующих на ярмарку, поручил глава администрации города Орла Александр Муромский на рабочем совещании в минувший вторник. С просьбой наладить транспортное сообщение между улицей Приборостроительной (где раньше размещалась ярмарка) и площадью Жукова, где располагается ярмарка сейчас, неоднократно обращались жители. Раньше ярмарка была в «спальном» районе, где очень много жилых домов. Но потом ее перенесли на окраину Советского района на улицу с односторонним движением. В итоге получилось, что как раз жители Советского района и не могут уехать с покупками — от стадиона Ленина транспорт идет в сторону Заводского района. Единственная маршрутка №60 явно не могла вместить всех желающих уехать, а троллейбус №3, как раз ходивший от стадиона в сторону Приборостроительной, давным-давно отменили.

 

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Опубликовано 20 Окт 2017 в 17:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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