На ж/д вокзалах Орла и Курска выделены отдельные помещения для пассажиров с признаками COVID-19

В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний. Это сделано для скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья остальных пассажиров.

Такие специальные помещения выделены и на вокзалах Орла и Курска. Площадь помещений определялась с учетом норм Роспотребнадзора и пассажиропотока на каждом вокзале. Все помещения оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин «скорой помощи».

Работники вокзалов, задействованные в обслуживании пассажиров с признаками вирусных заболеваний, дополнительно проинструктированы о мерах безопасности.