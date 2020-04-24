24 апреля 2020



На ж/д вокзалах Орла и Курска выделены отдельные помещения для пассажиров с признаками COVID-19

В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний. Это сделано для скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья остальных пассажиров.

Такие специальные помещения выделены и на вокзалах Орла и Курска. Площадь помещений определялась с учетом норм Роспотребнадзора и пассажиропотока на каждом вокзале. Все помещения оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин «скорой помощи».

Работники вокзалов, задействованные в обслуживании пассажиров с признаками вирусных заболеваний, дополнительно проинструктированы о мерах безопасности.

 

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Опубликовано 24 Апр 2020 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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