На железнодорожном вокзале в Орле обворовали забывчивого пассажира

В Орле сотрудники транспортной полиции оперативно вернули пассажиру железной дороги украденное имущество.

В совершении преступления подозревается иностранец-нелегал.

Как сообщает штаб линейного отдела МВД России на станции Орел, в дежурную часть обратился 23-летний житель Орла. Молодой человек сообщил, что по собственной невнимательности забыл на подоконнике железнодорожного вокзала портмоне с деньгами и документами. Когда он вспомнил об этом и вернулся назад, обнаружил пропажу портмоне.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого недалеко от места совершения преступления. Им оказался 55-летний гражданин Украины, не имеющий на территории РФ ни регистрации, ни работы.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. Ведется расследование.