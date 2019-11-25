25 ноября 2019



На железнодорожном вокзале в Орле обворовали забывчивого пассажира

В Орле сотрудники транспортной полиции оперативно вернули пассажиру железной дороги украденное имущество.

В совершении преступления подозревается иностранец-нелегал.

Как сообщает штаб линейного отдела МВД России на станции Орел, в дежурную часть обратился 23-летний житель Орла. Молодой человек сообщил, что по собственной невнимательности забыл на подоконнике железнодорожного вокзала портмоне с деньгами и документами. Когда он вспомнил об этом и вернулся назад,  обнаружил пропажу портмоне.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого недалеко от места совершения преступления. Им оказался 55-летний гражданин Украины, не имеющий на территории РФ ни регистрации, ни работы.

Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. Ведется расследование.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2019 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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