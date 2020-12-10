10 декабря 2020



На железнодорожном вокзале в Орле появился новогодний музыкальный арт-объект

В зале ожидания вокзала «Орёл» на втором этаже установлена новогодняя ёлка и современный арт-объект, выполненный в рамках культурного сотрудничества между Орловской детской школой искусств им. Д. Б. Кабалевского и Орловским художественным училищем имени Г. Г. Мясоедова при поддержке Попечительского совета ОДШИ Кабалевского.

Как сообщили организаторы из ОДШИ Кабалевского, их вдохновила история создания первого вокзала в России в городе Павловске под Санкт-Петербургом в 1838 году, когда в здании были обустроены ресторан и концертный зал «Для пристанища и удовольствия публики».

Тогда Павловский вокзал стал первой концертной площадкой в стране, где выступали самые лучшие музыканты того времени, в том числе Иоганн Штраус.

Теперь любой пассажир может приобщиться к прекрасному, сыграв на музыкальном арт-объекте.

 

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Опубликовано 10 Дек 2020 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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