На железной дороге в Орловской и Курской областях отремонтировали более 100 км путей

В Орловско-Курском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания 2020 года. С апреля железнодорожниками проведена выправка и текущий ремонт 104 км железнодорожного полотна (более 60% от запланированного объёма) и заменено 5 стрелочных переводов (более 50% от плана). Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Ремонтно-путевая кампания проводится в период специальных технологических «окон», что позволяет свести к минимуму корректировки в графике движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Завершить ремонтно-путевую кампанию в наших регионах планируют к 1 ноября 2020 года, — сообщили в пресс-службе МЖД.