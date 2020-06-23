23 июня 2020



На железной дороге в Орловской и Курской областях отремонтировали более 100 км путей

В Орловско-Курском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания 2020 года. С апреля железнодорожниками проведена выправка и текущий ремонт 104 км железнодорожного полотна (более 60% от запланированного объёма) и заменено 5 стрелочных переводов (более 50% от плана). Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Ремонтно-путевая кампания проводится в период специальных технологических «окон», что позволяет свести к минимуму корректировки в графике движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Завершить ремонтно-путевую кампанию в наших регионах планируют к 1 ноября 2020 года, — сообщили в пресс-службе МЖД.

 

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Опубликовано 23 Июн 2020 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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