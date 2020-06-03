На зубриных тропах Полесья в фотоловушки попали лоси, косули и зайцы

В рамках мониторинговых работ в национальном парке «Орловское полесье» на зубриных тропах, рядом с солонцами устанавливаются фотоловушки. Но рядом с зубрами отлично уживаются и многие другие животные. Совсем недавно в поле зрения одной из фотоловушек попали статный красавец-лось, косуленок и заяц. Это произошло на одном из солонцов Красниковского участкового лесничества, в месте обитания Северной группы зубров, которую контролируют зуброводы национального парка под руководством старшего госинспектора по охране территории Елены Колтуновой, — рассказали в пресс-службе парка.