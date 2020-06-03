3 июня 2020



На зубриных тропах Полесья в фотоловушки попали лоси, косули и зайцы

В рамках мониторинговых работ в национальном парке «Орловское полесье» на зубриных тропах, рядом с солонцами устанавливаются фотоловушки. Но рядом с зубрами отлично уживаются и многие другие животные. Совсем недавно в поле зрения одной из фотоловушек попали статный красавец-лось, косуленок и заяц. Это произошло на одном из солонцов Красниковского участкового лесничества, в месте обитания Северной группы зубров, которую контролируют зуброводы национального парка под руководством старшего госинспектора по охране территории Елены Колтуновой, — рассказали в пресс-службе парка.

 

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Опубликовано 03 Июн 2020 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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