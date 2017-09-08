Началась доследственная проверка в доме №35А на Салтыкова-Щедрина

Следственными органами СК РФ инициирована доследственная проверка по сообщениям ряда средств массовой информации, в которых содержатся сведения, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В частности, орловские журналисты сообщили, что многоквартирный жилой дом №35А по улице Салтыкова-Щедрина не пригоден для проживания: кровля (1947 года постройки) протекает, образовалась плесень, деревянные элементы стен гниют, фундамент раскрошился.

В таких условиях вынуждены проживать семьи с несовершеннолетними детьми и пожилые люди, которые ожидают признания дома аварийным и надеются на расселение. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

 

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Опубликовано 01 Дек 2017 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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