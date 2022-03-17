17 марта 2022



Началась подготовка к ремонту ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»

Как сообщает администрация г. Орла, стартовал электронный аукцион по определению подрядчика, который займётся разработкой проектной документации для ремонта ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории. Приём заявок продлится неделю.

Подрядчик должен иметь лицензию на работу с объектами культурного наследия.

Срок исполнения контракта – 1 октября 2022 года, начальная максимальная стоимость – 5,6 млн рублей.

Напомним, правительство Москвы выделило на благоустройство Дворянского гнезда 100 млн рублей. Работы планируется проводить поэтапно, включая следующий, 2023 год.

 

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Опубликовано 17 Мар 2022 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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