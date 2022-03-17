Началась подготовка к ремонту ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»

Как сообщает администрация г. Орла, стартовал электронный аукцион по определению подрядчика, который займётся разработкой проектной документации для ремонта ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории. Приём заявок продлится неделю.

Подрядчик должен иметь лицензию на работу с объектами культурного наследия.

Срок исполнения контракта – 1 октября 2022 года, начальная максимальная стоимость – 5,6 млн рублей.

Напомним, правительство Москвы выделило на благоустройство Дворянского гнезда 100 млн рублей. Работы планируется проводить поэтапно, включая следующий, 2023 год.