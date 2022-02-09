Началась подготовка к строительству межвузовского кампуса в Орле

В Орле принято решение приступить к проектированию комплекса строительных объектов, составляющих единую инфраструктуру будущего образовательного центра и студенческого городка. До конца 2022 года перед Орловским государственным университетом им. И. С. Тургенева и ППК «Единый заказчик в сфере строительства» поставлена задача — разработать проектную документацию. Переход к фазе строительства кампуса планируется в начале 2023 года.

Строительство межвузовского кампуса будет осуществлено на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. Сметная стоимость строительства оценивается в 5,5 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство учебно-лабораторного корпуса площадью 30 тысяч кв. м, сети общежитий вместимостью до 1500 человек, создание объектов спортивной и досуговой инфраструктуры. Создание кампуса позволит дать новый импульс развитию консорциума университетов региона и создать новый центр притяжения молодежи региона.

Напомним, в Орле уже строился подобный крупный объект – фундаментальная библиотека. Однако, резкий рост цен на материалы серьезно повлиял на итоговый результат. Сейчас на площади Каменского красуется 2/3 от запроектированного изначально здания (левое крыло и центральный вход). На строительство библиотеки целиком денег не хватило. А история в Орле имеет нехорошее свойство повторяться.