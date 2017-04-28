Начальник бюро судмедэкспертизы в Орле подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по материалам УФСБ и УМВД области возбуждено уголовное дело в отношении начальника БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает СУ СК по Орловской области.

По версии следствия, подозреваемый, согласно ранее достигнутой договоренности с санитарами бюро – передавать ему взятки в размере 500 рублей за каждый факт оказания платных услуг по бальзамированию тел умерших, с марта по май 2017 года получил лично от санитаров танатологического отдела взятку на общую сумму 159 тысяч 500 рублей. После чего его преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками.

Подозреваемый дает признательные показания, в содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения -подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 29 мая 2017 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 40

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