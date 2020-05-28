Начальник ОГИБДД по Урицкому району задержан по подозрению в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по Урицкому району подполковника полиции Сергея Шульдешова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, 27 мая 2020 года подозреваемый, находясь на 55 км автодороги Р120 Орел-Брянск-Смоленск, незаконно получил от ранее знакомого жителя поселка Хотынец Орловской области денежные средства в размере 70 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении и выдачи водительского удостоверения.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ, Шульдешов был задержан с поличным.

В настоящее время по делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.