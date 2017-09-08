Начальники меняются – бардак остается

№32 (480) от 27 сентября 2017 г.

На сайте городской администрации опубликован очередной документ на 2018 и 2019 годы, в котором подробно расписан процесс развития пассажирских перевозок в областном центре. Этот документ принимается в Орле ежегодно, однако в целом ситуация остается, мягко говоря, неприглядной. Так, в понедельник 25 сентября корреспондент «Орловской среды» стоял утром на остановке «Супермаркет «Европа» на Наугорском шоссе (в сторону центра). Мимо людей на остановке друг за другом, не останавливаясь, проехали ТРИ маршрутки в сторону 1-й Посадской. Вариант, что водители не видели пассажиров, – исключен. Люди и махали, и даже свистели. Двое водителей подали пассажирам какие-то непонятные знаки и как ни в чем не бывало проехали мимо. На этой остановке и ранее бывали случаи, когда особо спешащий за выручкой водитель объезжал стоящих конкурентов. Но в этот раз на остановке других маршруток не было!

Между тем муниципальные чиновники вместо наведения порядка в очередной раз опубликовали на официальном сайте красивую сказку, что «принятие документа позволит перевозчикам более рационально планировать свою работу. В частности, здесь уже определены вместимость, количество дверей в автобусах для разных маршрутов, а также маршруты, где должен использоваться транспорт, приспособленный для перевозки людей с ограниченными возможностями. Все эти выводы сделаны «на основании исследования пассажиропотока, обращений населения и российского законодательства». Как видим, на бумаге управление городскими маршрутками выглядит впечатляюще. А по факту – можно сколько угодно считать количество дверей и умножать на число колес, все равно порядка в движении транспорта нет. И это подтверждают обращения других пассажиров в редакцию «Орловской среды».

В Орле по-прежнему остается нерешенной проблема соблюдения графика движения в вечернее время. Жалобы на отсутствие транспорта регулярно звучат на рабочих совещаниях в городской администрации, и точно так же регулярно звучат обещания все исправить. Как пишут наши коллеги с сайта «Орловские новости» http://newsorel.ru/fn_291684.html, недавно проблему обсудили на заседании профильного комитета горсовета. «Днем «Эльдорадо» какое-то, а вечером с работы люди уехать не могут. Если нет техники, нет людей, то и за дело браться не надо. Графики не соблюдаются абсолютно, контроля нет никакого. Поэтому предлагаю отменить конкурс, пока не будет создана должная транспортная инфраструктура, и создать рабочую группу по мониторингу», – цитируют «ОН» выступление депутата Тимура Нерушева.

Происходят в Орле и поистине мистические вещи – загадочным образом двигаются остановки. Так, в Северном районе остановка «Профилакторий «Лесной» раньше располагалась возле поликлиники. Пассажирам было удобно и переходить дорогу (рядом пешеходный переход), и стоять на оборудованной площадке. Но несколько дней назад без какого-либо объявления, оповещения, просто тетрадного листочка, приклеенного к стене, остановку перенесли на несколько десятков метров. Пассажиры с удивлением наблюдали, как мимо них без остановки проезжает транспорт. Оповестить граждан, что остановка перенесена, никто даже не подумал. Исключительно опытным путем люди узнали, что она, оказывается, переехала! При этом никто мнение самих жителей о необходимости такого переезда, естественно, не спрашивал. Остались такие «мелочи», как плохо оборудованная площадка на месте новой остановки – люди стоят теперь на тесном тротуаре. Неудобно перебираться через дорогу – переход в стороне. Да и на старой остановке остался капитальный павильон, где было удобно укрываться от ветра и дождя. Не говоря уж о том, что пациентам четвертой поликлиники, среди которых немало пожилых людей и инвалидов, теперь приходится идти до остановки лишнюю сотню метров.

Еще одним показательным примером «эффективного и грамотного управления» стало изменение с 1 сентября конечной остановки 23-го маршрута «Санаторий Лесной – ТМК ГРИНН». Теперь конечная остановка – «Силикатный». Самое интересное в этой истории даже не то, что без транспорта остались десятки тысяч проживающих в этом районе людей, а что в реестре схема 23-го маршрута так и не была изменена. Хотя администрация должна была заранее предупредить об изменениях всех заинтересованных лиц.

Не менее интересна ситуация и с парком маршруток. В качестве одного из главных достижений успешно проведенной транспортной реформы городские власти называют тот факт, что с улиц убрали маленькие и опасные «ГАЗели». Однако вместо них пришли не менее тесные в бедрах изделия корейского автопрома. Проходы в новых маршрутках такие узкие, что пассажиры с колясками или габаритным грузом просто физически не могут войти в такой автобус. А учитывая сокращение вместительных троллейбусов (с улиц пропали ходившие через 1-ю Посадскую и маршрут №8, и маршрут №3), орловцы вынуждены выбирать поездки с пересадками, используя те маршруты, где еще остались просторные автобусы с нормальными дверями. Да что говорить о колясках – проходы в корейских автобусиках такие узкие, что даже пассажиры без багажа, стоящие в проходе, напрочь блокируют выход тем, кто имел несчастье пройти в конец салона. Ободранные коленки, синяки и напрочь испорченное настроение от поездки в орловских маршрутках – теперь это обычное явление. И при этом городские власти умудряются на голубом глазу отчитываться, что все хорошо. Вероятно, они живут в другом городе. Не в том Орле, где в социальных сетях чуть ли не ежедневно появляются сообщения от пострадавших после падения в маршрутках. Где пассажиры выкладывают фото водителей, которые грубят и хамят вошедшим в салон. Жалуются, что их высадили из-за несчитавшегося проездного. Где опаздывающие на работу провожают взглядом проносящиеся мимо остановок автобусы. Все-таки хорошо быть чиновником!

Сергей Миляхин