Начальники меняются – проблемы остаются

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

Только за последнюю неделю февраля в недавно созданный Центр управления регионом (ЦУР) поступило более 100 жалоб от орловцев на проблемы с вывозом мусора. Каждая шестая жалоба – конкретно на работу регионального оператора по обращению с ТКО – УК «Зеленая роща». Также в середине февраля недавно назначенный новый руководитель компании-регоператора господин Дудин рассказал депутатам областного совета, какой выход из сложившейся ситуации он видит. Депутаты бережно обошли стороной все острые моменты и не задали ни одного неудобного вопроса. В очередной раз смена руководителя «обнулила» все прежние недочеты и системные недоработки «Зеленой рощи». Похоже, сложившийся механизм «обнуления» вполне всех устраивает. Кроме неугомонных жителей, которые почему-то все жалуются и жалуются на горы мусора.

Четвертый пошёл!

В конце прошлого года у руля компании-регоператора «Зеленая роща» встал очередной «варяг».

Наши коллеги с сайта «Вечерний Орел» напомнили, что Николай Дудин (на снимке) стал уже четвертым руководителем с лета 2018 года: «…Из четырех директоров орловским был только первый – Дмитрий Хроменков. Он проработал около пяти месяцев. Второй директор – москвич Александр Ворожбит появился в Орле весной 2019 года. В январе 2020 года его уже убрали с этого поста. Он сумел проработать около девяти месяцев. Третий директор –приезжий специалист Михаил Панченко. Ему удалось пробыть в должности менее года – до декабря 2020 года», — пишет «Вечерний Орел».

Впрочем, постоянная смена начальников не привела к тому, что в сфере обращения с ТКО наметился порядок. Отчасти в этом виновато законодательство. Например, регоператор получает от населения и от юридических лиц деньги по тарифу. А контейнерные площадки оборудуют и содержат за свой счет местные власти. И если даже в Орле с этим серьезная проблема, то что уж говорить про маленькие деревеньки! Откуда они возьмут деньги? Второй законодательный кульбит – это запрет на размещение контейнерных площадок вблизи жилых домов. В итоге в частном секторе областной столицы практически нереально поставить контейнеры. Сбор мусора в мешки приводит к тому, что пищевые отходы привлекают бродячих собак, которые успешно разрывают упаковку и разбрасывают мусор по округе.

Но все вышеперечисленное – цветочки по сравнению с тарифами на ТКО. Мы уже неоднократно писали, что на старте мусорной реформы объемы отходов были рассчитаны по абстрактным нормативам. В итоге получилось, что по расчетам орловцы выбрасывают в разы больше мусора, чем на самом деле. В прошлом году суд обязал власти привести ситуацию в соответствие с реальным положением. То есть пересчитать объемы отходов (а следовательно, и тариф) по реальным тоннам, которые взвешены и учтены на сортировочных комплексах. Мы подробно писали об этом в материале «Великий мусорный облом» http://orelsreda.ru/velikij-musornyj-oblom/ 16 декабря 2020.

Между тем, как сообщил сайт «Вечерний Орел», вместо снижения в Орловской области тариф вырос на 1,3% и в январе 2021 года составил 73 рубля 68 копеек (с человека). При этом динамика изменения тарифов на вывоз мусора в регионах сильно варьировалась: от снижения на 18,5% (в Северной Осетии) до роста на 39% (в Новосибирской области). Самый высокий тариф на вывоз ТКО – в Московской области (265,75 рубля), самый низкий – в Хакасии (41,92 рубля). Разница в тарифах – 6,3 раза.

https://vechor.ru/society/za-god-tarify-na-vyvoz-musora-v-orlovskoj-oblasti-vyrosli-na-1-3

«Успешная» работа

Сам Николай Дудин на комитете облсовета по ЖКХ охарактеризовал работу регоператора в 2020 году как «достаточно успешную, с отдельными недостатками». При этом за прошлый год, по его словам, было вывезено на сортировку и захоронение 208 тысяч тонн ТКО. Это подтверждается данными весового контроля, и именно этот объем был оплачен перевозчикам, сортировочным комплексам и прочим звеньям цепи. Между тем, напомним, тариф для населения рассчитывался из показателя 347 тысяч тонн, и именно за вывоз этого объема платят все жители. Именно эта цифра была прописана в территориальной схеме, рожденной в недрах «Серого дома». И эту цифру оспорили в суде. Куда исчезает разница между собранными с населения и перечисленными контрагентам деньгами (а это стоимость утилизации 140 тысяч тонн мусора!), увы, депутатов облсовета не заинтересовало.

Одна из самых серьезных проблем – это установка контейнеров и бункеров. В прошлом году на эти цели «Зеленая роща» потратила 15 миллионов рублей и приобрела 1500 контейнеров. В феврале же господин Дудин заострил внимание на том, что в тарифе предусмотрена гораздо меньшая сумма на покупку новых контейнеров. Из заложенных денег УК может купить всего 800 контейнеров в год, что катастрофически мало, особенно для районов области. Напомним, до реформы во многих деревнях контейнеров вообще не было, и теперь приходится восполнять этот пробел. В прошлом году удалось привести к цивилизованному сбору отходов еще 80 сёл и деревень.

Что же касается еще одной актуальной проблемы – заключения договоров на вывоз мусора с юридическими лицами, то о ней Николай Дудин предпочел особо не распространяться. Опять же напомним, реформа стартовала уже более двух лет назад, однако до сих пор значительная часть юридических лиц не имеет договоров с «Зеленой рощей». То есть, каким образом действующие предприятия избавляются от регулярно образующихся отходов, можно только гадать. Вместо конкретных данных о том, сколько процентов «юриков» еще не включены в легальный оборот отходов, господин Дудин отметил, что существует некая дорожная карта, и в одном из районов в ближайшее время будет запущен некий «пилотный проект». Дескать, эти шаги и позволят наконец-то решить проблему отсутствия договоров с юридическими лицами. Кстати, еще не охваченный договорами объем рынка «юриков» в самой «Зеленой роще» оценивают в диапазоне от 300 до 600 миллионов рублей! Эти дополнительные средства позволят регоператору выйти в стабильный плюс, сократить дебиторку, избавиться от долгов перед возчиками и сортировкой, -заявил Дудин.

Также на комитете не было сказано ни слова о том, планирует ли регоператор выполнять взятые на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта. А ведь именно обещанные инвестиции стали одной из ключевых причин выбора «Зеленой Рощи» в качестве регионального оператора. Согласно инвестпроекту, с которым «Зеленая Роща» выходила на конкурс по выбору компании-оператора, с 2018-й по 2021-й год она должна была вложить в развитие инфраструктуры 200 млн. рублей и создать 4 мусороперегрузочные станции с общим объемом сортировки 125 тыс. тонн в Троснянском, Покровском, Свердловском и Верховском районах. Более того, на каждом предприятии было обещано создать не менее 70 рабочих мест. Но… судьба инвестпроекта никого из депутатов не заинтересовала, а новый руководитель посчитал излишним заострять внимание на таких «мелочах».

У семи нянек дитя без глаза

Помимо директора «Зеленой рощи» на комитете послушали и других участников схемы обращения с ТКО. Как оказалось, и у них проблем предостаточно. Например, был задан вопрос о полигоне ТКО под Мценском, который практически переполнен. Как власти видят решение проблемы, ведь при всех современных методах сортировки все равно остаются так называемые «хвосты», которые кроме как на полигон и девать-то некуда? При этом депутаты зачитали справку главы города Мценска, где говорится, что существующий полигон переполнен, и его необходимо, во-первых, закрывать, во-вторых – заниматься рекультивацией этой территории. И в-третьих: так как на территории Мценска свободного участка под полигон нет, то необходимо искать новое место под полигон где-то поблизости. При этом выяснилось, что профильный департамент областной администрации вообще не в курсе этой проблемы! В качестве оправдания прозвучал «железный» аргумент: дескать, департамент не занимается распределением земель. Похоже, пока гром не грянет, чиновники из разных ведомств не смогут встретить друг друга в многочисленных коридорах «Серого дома», чтобы найти свободный клочок земли и оборудовать новый полигон.

Аналогичные проблемы и в Ливенском районе: единственная местная свалка может либо «уйти» в Липецкую область, либо ее могут закрыть, так как под складирование мусора не хватает земельного участка. Тему, к сожалению, не стали развивать – просто взяли на карандаш. Так что опять же высока вероятность, что ливенцы окажутся один на один со своей проблемой, когда решить ее «малой кровью» будет уже невозможно.

«Хвостатая» проблема

Директор сортировочного комплекса «ЭкоСити» Юрий Парахин озвучил свою давнюю проблему — это вывоз так называемых «хвостов» — отходов, которые остаются после сортировки мусора и которые должны быть захоронены на полигоне. Городская свалка официально закрыта, и туда свозить «хвосты» запрещено — возможно лишь временное хранение. Но и площадка для временного хранения не резиновая. За 2019-2020 годы на площадке скопилось более 80 тысяч тонн «хвостов». По мнению Парахина, вывозом «хвостов» должна заниматься «Зеленая роща», однако предприятию приходится решать эту проблему самостоятельно – орловские отходы едут сейчас на все тот же многострадальный Мценский полигон. А это 60-70 тонн ежедневно. Еще примерно 160-170 тонн ежедневно пополняет площадку временного хранения. По словам Парахина, эти поездки под Мценск привели к убыткам предприятия в 14 миллионов рублей. При этом «Зеленой роще» на 2020 год были выделены целевые средства как раз на вывоз «хвостов». Однако до площадки «ЭкоСити» мусоровозы регоператора так и не доехали. Куда делись целевые деньги на «хвосты»? — задался риторическим вопросом Парахин. Также он отметил сложности в общении с регоператором, который не контактирует по этой теме, предпочитая отправлять «ЭкоСити» в суды. Уже второй год идут судебные тяжбы только по вывозу «хвостов». И вишенка на торте: в 2020 году одна из фирм выиграла конкурс на транспортировку «хвостов». Вот только до «ЭкоСити» победитель конкурса также не добрался.

Директор еще одного сортировочного комплекса – «ЭкоПолис», который должен заработать в этом году под Орлом, Леонид Березин отметил необходимость говорить не только о ТКО, а об отходах вообще. И работу с отходами нужно оценивать в целом, а не заниматься латанием дыр, как это происходит на заседании комитета. Выходом могло бы стать создание рабочей группы, так как есть моменты, которые не входят в зону ответственности регоператора – например, те же полигоны, о которых говорили представители Мценска и Ливен. Чтобы сдвинуть тему с мертвой точки, необходимо выходить на иной уровень регулирования, а не слушать, какой трактор у какого перевозчика сломался (ранее директор «Зеленой рощи» в деталях рассказывал, как трактор повредил сортировочную линию, чем вызвал остановку работы сортировочного комплекса под Мценском). Учтут ли просьбу господина Березина, покажет время. Пока же депутаты поинтересовались судьбой самого «ЭкоПолиса»: сможет ли он запуститься в 2021 году? Леонид Березин ответил, что в наше время делать какие-либо прогнозы – бесполезное занятие. Например, получение санитарно-защитной зоны по закону должно происходить за два месяца. У «ЭкоПолиса» на это ушло 9 месяцев. Напомним, помимо сортировочного комплекса, «ЭкоПолис» запланировал и создание полигона ТКО, в том числе для захоронения «хвостов». Что характерно, самую активную кампанию против нового полигона развернул Юрий Парахин, который сам же жалуется на то, что утонул в «хвостах». И пока участники мусорной реформы ведут себя, как известные лебедь, рак и щука из басни Крылова, простые орловцы получают вполне логичный результат.

Сергей Миляхин