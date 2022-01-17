Начальником городского управления культуры назначена Лидия Осипенко

С 17 января 2022 года в должность начальника управления культуры администрации Орла вступила Лидия Осипенко. Соответствующее распоряжение подписал мэр Орла Юрий Парахин.

Лидия Осипенко родилась 30 марта 1983 года в городе Исфара Ленинабадской области Таджикской ССР.

В 2005 году окончила Орловский государственный институт искусств и культуры по специальности «Народное художественное творчество», а в 2012 году – Орловский государственный институт экономики и торговли по специальности «Управление персоналом».

С 2002 года работала вожатой в Детском оздоровительно-образовательном центре «Дружба», затем в должности воспитателя и педагога-организатора Областного детского загородного оздоровительного лагеря «Ёлочка».

В 2005 году Лидия Осипенко поступила на работу в Орловскую детскую хоровую школу: прошла путь от преподавателя до директора. В руководящей должности работала с февраля 2017 года по январь 2022 года.