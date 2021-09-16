16 сентября 2021



Начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен бывший полицейский

Начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен Юрий Писарев. Соответствующее распоряжение подписал накануне мэр Орла Юрий Парахин.

Администрация города Орла представила краткую трудовую биографию нового назначенца мэра.

Юрий Николаевич Писарев родился 14 сентября 1985 года в Орле. В 2007 году окончил Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова по направлению «Правоохранительная деятельность», специализация «Административная деятельность в органах внутренних дел».

С 2002 по 2012 год Юрий Писарев служил в органах внутренних дел. Затем работал в коммерческих организациях.

В 2014 году был назначен ведущим специалистом в управление городского хозяйства администрации Орла, а в 2016 году переведён на должность главного специалиста.

В 2018 году работал в производственно-техническом отделе администрации Орла ведущим специалистом, а через год занял должность главного специалиста структурного подразделения.

 

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Опубликовано 16 Сен 2021 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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