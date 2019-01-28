28 января 2019



Начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу назначен Юрий Капустин

С 23 января 2019 г. Приказом УМВД России по Орловской области от 18.01.2019г. на должность начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу назначен подполковник полиции Капустин Юрий Алексеевич.

46-летний Юрий Алексеевич Капустин начинал службу в 1995 году с должности участкового уполномоченного полиции в Железнодорожном РОВД г. Орла. В послужном списке руководителя – должности государственного инспектора дорожного и технического надзора отделения ГИБДД в Железнодорожном РОВД г. Орла, старшего инспектора по особым поручениям пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, начальника отделения дорожной и технической инспекции УГИБДД УМВД России по Орловской области, заместителя начальника отдела ОГИБДД УМВД России по г. Орлу, старшего инспектора по особым поручениям отдела надзора УГИБДД УМВД России по г. Орлу.

Познакомившись с личным составом, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу отметил, что основными приоритетами работы отдела ГИБДД являются снижение аварийности и тяжести последствий при ДТП, преимущественно с участием детей, на территории административного центра, усиление надзора за состоянием улично-дорожной сети, особенно в зимний период времени, осуществление контроля за техническим состоянием общественного транспорта, соблюдение сотрудниками дисциплины и законности.

По информации отдела организационно-аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения
УГИБДД УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Янв 2019 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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