Начальником УКХ г. Орла стала Светлана Климова

На пост начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» назначена Светлана Климова. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский. Официально в должность Климова вступила с 14 декабря.

Светлана Александровна Климова родилась в 1974 году в Туле. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», затем — НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» по программе «Корпоративные финансы». Повышала квалификацию по различным программам: «Актуальные проблемы инвестиционной деятельности по развитию инфраструктур. Практика реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ», «Управление и ресурсообеспечение многоквартирных жилых домов», «Нормативно-правовые основы организации и функционирования капитального ремонта в МКД».

Работала бухгалтером в ЗАО «Бытовик», затем в администрации города Мценска, где занимала должности главного специалиста по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса комитета городского хозяйства, затем — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Стаж работы — 26 лет.

По информации пресс-службы администрации Орла

 

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Опубликовано 14 Дек 2017 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 48

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