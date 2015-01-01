Начальником управления госжилинспекции Орловской области назначен Анатолий Геращенко

С 24 января 2017 года начальником управления государственной жилищной инспекции Орловской области назначен Анатолий Гаращенко.

Анатолий Гаращенко родился в 1969 году в городе Жданов Донецкой области. В1995 году окончил Московскую академию ФСБ России по специальности «Юриспруденция».

С 1995 по 2012 г. проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях.

После выхода на пенсию работал в структурах «Оборонсервиса» в должности заместителя генерального директора, где занимался вопросами предоставления коммунальных услуг для нужд Министерства обороны России.

Кроме того, АнатолийГеращенко с 2014 по 2015 г. возглавлял аналитический отдел в дирекции по развитию железных дорог Восточного полигона ОАО «РЖД».

В ноябре 2016 г. назначен на должность заместителя начальника жилинспекции Орловской области.

С декабря 2016 г. – исполняющий обязанности руководителя жилинспекции, информирует пресс-служба ведомства.