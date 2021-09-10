Над Кукшиным монастырем зазвучат колокола

Накануне митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил колокола для строящейся звонницы Кукшиного монастыря во Мценском районе. Дело в том, что

9 сентября обитель отмечала день памяти святого небесного покровителя, просветителя Орловского края и Центральной России — священномученика Кукши Печерского. Как отметили в пресс-службе орловской митрополии, восемь колоколов были изготовлены в Воронеже на средства благотворителей. Праздник обители завершился крестным ходом.

Кстати, колокола для каждой колокольни имеют свое количество и подбор тонов. Естественно, что готовить начинающих звонарей в такой ситуации довольно проблематично. Выходом стала специальная компьютерная программа, с помощью которой в Орле обучают этому искусству. В программе есть возможность менять как количество звучащих колоколов, так и их тональность. То есть каждый ученик может практиковаться сразу в тех условиях, в каких ему придется совершать реальные службы.