9 июня 2021



Над Орлом будут кружить вертолеты. Увы, не местные

В Орле появится площадка для посадки вертолетов санавиации. Ее оборудуют за счет средств областного бюджета. Затраты на эксплуатацию посадочной площадки поделит пополам областной и федеральные бюджеты. Увы, своих вертолетов в Орле нет и не будет. По договору наш регион будет обслуживать специализированная организация, а вот базироваться машины санавиации будут в соседнем регионе. Если вдруг вдали от райцентра произойдет крупное ДТП с большим числом пострадавших (которых срочно нужно будет доставить к медикам) или в отдаленной больнице возникнет необходимость срочно доставить сложного больного на операцию в Орел — по вызову прибудет вертолет санавиации и в считанные минуты перевезет по воздуху пациентов в областную больницу.

При этом властям придется заниматься не только вертолетами. Экстренная помощь не имеет смысла без работающей как часы службы “скорой помощи” и медицины катастроф. Так что этим двум направлениям также будет уделено повышенное внимание, — рассказали на заседании профильного комитета облсовета.

 

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Опубликовано 09 Июн 2021 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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